Kocaeli'de trafik levhasına çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı
İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi'nde F.S. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan trafik levhasına çarptı.

Çapmanın şiddetiyle trafik levhası devrilirken savrulan otomobil kaldırıma vurarak durabildi.

Kazada otomobilde yolcu konumundaki B.A. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansa binmek istemedi

Yaralı B.A., olay yerine ulaşan ambulansa binmeyi reddetti.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.