Kocaeli'de trafik levhasına çarpan otomobildeki 1 kişi yaralandı

İHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi'nde F.S. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan trafik levhasına çarptı.
Çapmanın şiddetiyle trafik levhası devrilirken savrulan otomobil kaldırıma vurarak durabildi.
Kazada otomobilde yolcu konumundaki B.A. yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansa binmek istemedi
Yaralı B.A., olay yerine ulaşan ambulansa binmeyi reddetti.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.