Kocaeli’de traktör devrildi, sürücünün annesi öldü

Türkan Ç. isimli şahsın kullandığı traktörün devrildiği kazadan, 72 yaşındaki Faize D. sağ kurtulamadı. Kazada Türkan Ç.'nin kızı ile eşi de yaralandı.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Döngelli Mahallesi Keçioğlu mevkisinde, Türkan Ç. (49) isimli bir adamın idaresindeki traktör kontrolden çıkıp devrildi.

İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri, römorkun altında sıkışan sürücünün annesi Faize Ç. (72), eşi Filiz Ç. (47) ve kızı Beyzanur Ç.'yi (23) kurtardı.

Anne, olay yerinde yaşamını yitirdi

Faize Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre; diğer yaralılar, sağlık ekiplerince Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Türkan Ç. ise ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.