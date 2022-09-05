Petrol
96.59
3.84%
Euro
18.0977
-0.12%
Dolar
18.2224
0.12%
Altın
1.002
0.02%
Borsa
3348
0.00%
Bitcoin
362.758
-0.08%
BTXN Coin
5.08
1.39%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Kocaeli’de traktör devrildi, sürücünün annesi öldü

    Türkan Ç. isimli şahsın kullandığı traktörün devrildiği kazadan, 72 yaşındaki Faize D. sağ kurtulamadı. Kazada Türkan Ç.'nin kızı ile eşi de yaralandı.
    • 05.09.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 15:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli’de traktör devrildi, sürücünün annesi öldü

    Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Döngelli Mahallesi Keçioğlu mevkisinde, Türkan Ç. (49) isimli bir adamın idaresindeki traktör kontrolden çıkıp devrildi.

    İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

    İtfaiye ekipleri, römorkun altında sıkışan sürücünün annesi Faize Ç. (72), eşi Filiz Ç. (47) ve kızı Beyzanur Ç.'yi (23) kurtardı.

    Anne, olay yerinde yaşamını yitirdi

    Faize Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    DHA'nın haberine göre; diğer yaralılar, sağlık ekiplerince Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Türkan Ç. ise ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli’de traktör devrildi, sürücünün annesi öldü #1

    Kocaeli’de traktör devrildi, sürücünün annesi öldü #2


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Yanardağa tırmanan 12 dağcıdan 6'sı öldü
    Dünya

    Yanardağa tırmanan 12 dağcıdan 6'sı öldü

    Resmi Gazete 4 Eylül 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 4 Eylül 2022 Pazar | Resmi Gazete bugünün kararları

    Görüş Bildir