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    Kocaeli'de tramvay motosikletliye çarptı

    Tramvayın çarptığı motosiklet sürücüsü, kazayı hafif yaralanarak atlattı.
    • İHA
    • 30.03.2021 - 17:13
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 17:18
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    Kocaeli'de tramvay motosikletliye çarptı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan motosikletliye tramvay çarptı.

    ŞANS ESERİ KURTULDU

    Çarpmanın etkisiyle iki aracın arasına savrulan motosiklet sürücüsü, hafif yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralı sürücü, tedbir amaçlı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de tramvay motosikletliye çarptı #1

    Kocaeli de tramvay motosikletliye çarptı #2

    Kocaeli de tramvay motosikletliye çarptı #3

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