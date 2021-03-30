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- Kocaeli'de tramvay motosikletliye çarptı
Kocaeli'de tramvay motosikletliye çarptı
Tramvayın çarptığı motosiklet sürücüsü, kazayı hafif yaralanarak atlattı.
- İHA
- 30.03.2021 - 17:13
- Güncelleme : 30.03.2021 - 17:18
Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan motosikletliye tramvay çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle iki aracın arasına savrulan motosiklet sürücüsü, hafif yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralı sürücü, tedbir amaçlı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.