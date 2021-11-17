Kocaeli'de tramvaya çarpmamak için takla attı

Kocaeli'de tramvaya çarpmamak için takla attı

Tramvaya çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü, takla atarak yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Bağdat Caddesi'nde motosiklet ile seyir halinde olan Y.Y., tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışırken tramvayın geldiğini fark etti.

KAÇMAK İSTERKEN KAZA YAPTI

Tramvayla çarpışmamak için ani manevra yapan sürücü, motosikletiyle beraber takla atarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'de tramvaya çarpmamak için takla attı









