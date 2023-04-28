Kocaeli'de trans bireyin şüpheli ölümü: Savcı, sevgilisinin cezalandırılmasını istedi

İHA

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir binada yaşayan 28 yaşındaki trans birey Nefes Balkan ile 33 yaşındaki sevgilisi T.T. arasında, 6 Ekim 2021 tarihinde tartışma çıktı.

Bu sırada Nefes Balkan, 5’inci kattaki pencereden şüpheli şekilde düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nefes Balkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından polis ekipleri şüpheli T.T.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanığın Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık T.T., taraf avukatları ve aile bireyleri katıldı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, T.T.'nin Nefes Balkan’ı “kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaa sonrası taraf avukatı savunma için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 15 Haziran'a erteledi.

İlk duruşmada T.T., olay günü Nefes Balkan ile kavga ettiklerini belirterek, şunları söylemişti:

Nefes ile kavga ettik, birbirimize hakaret ettik ancak onu ben öldürmedim. Sinirden elimi sehpaya vurdum ve elim kesilerek her yer kan oldu. Nefes kendini lavaboya kilitleyince hayatından endişe ederek kapıyı kırdım. Nefes uyuşturucu madde içiyor ve değişiyordu. Benimle birlikte kalmak istiyordu, korkuyordu. Zoraki bir şekilde son 3 ay onunla kalıyordum. Nefes’in cinsiyet değiştiğini bilmiyordum, bilseydim muhatap olmazdım. Bu olay, hasbelkader benim başıma gelmiştir. Sabıkalı kişiliğim sebebiyle benim yaptığım düşüncesiyle hakkımda dava açılmıştır. Madem ben yaptım, neden olay yerinden kaçmadım?