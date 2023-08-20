Kocaeli'de turistleri taşıyan minibüs ağaca çarptı: 6 yaralı

İHA
Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Derbent Mahallesi Atıf Erçıkan Caddesi'nde E.D. idaresindeki 34 BHS 813 plakalı Mercedes marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak durabildi.
Çarpmanın şiddetiyle minibüs sürücüsü ile Suudi Arabistan uyruklu turistler A.A, A.W, A.A, A.N. ile A.A, yaralandı.
Ekipler sevk edildi
Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ambulansa alınan 6 yaralı çevredeki hastanelere götürüldü.
Hayati tehlikeleri bulunmuyor
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.