Kocaeli'de turistleri taşıyan minibüs ağaca çarptı: 6 yaralı
İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Derbent Mahallesi Atıf Erçıkan Caddesi'nde E.D. idaresindeki 34 BHS 813 plakalı Mercedes marka minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarparak durabildi.

Çarpmanın şiddetiyle sürücüsü ile uyruklu turistler A.A, A.W, A.A, A.N. ile A.A, yaralandı.

Ekipler sevk edildi

Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ambulansa alınan 6 yaralı çevredeki hastanelere götürüldü.

Kocaeli'de turistleri taşıyan minibüs ağaca çarptı: 6 yaralı
Kocaeli'de turistleri taşıyan minibüs ağaca çarptı: 6 yaralı

Hayati tehlikeleri bulunmuyor

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.