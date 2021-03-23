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    Kocaeli’de U dönüşü yapmak isterken kazaya sebep oldu

    U dönüşü yapmak isteyen otomobil kazaya sebep oldu. Kazadan 3 kişi yaralı kurtuldu.
    • İHA
    • 23.03.2021 - 16:55
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    Kocaeli’de U dönüşü yapmak isterken kazaya sebep oldu

    Kocaeli’nin İzmit ilçesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde M.A. idaresindeki bir otomobil U dönüşü yapmak isterken kazaya neden oldu.

    M.A. idaresindeki otomobile, H.A. idaresindeki otomobil çarptı.

    İki araçta bulunan 3 kişi kazayı yaralı atlattı. Kazayı gören vatandaşlar kazazedelerin yardıma koştu.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

    Polis ekipleri tarafından kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemleri alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli’de U dönüşü yapmak isterken kazaya sebep oldu #1

    Kocaeli’de U dönüşü yapmak isterken kazaya sebep oldu #2

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