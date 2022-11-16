Kocaeli’de, üvey kızına cinsel istismar davasında sanığa 26 yıl 3 ay hapis

Dini nikahla yaşadığı kadının 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile yargılanan R.Y.’ye, 26 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli’de, 8 Haziran 2020 tarihinde 15 yaşındaki N.Ş., annesinin dini nikahla yaşadığı R.Y.’nin (56) cinsel istismarına maruz kaldığı iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

R.Y., ifadesinin alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç kızın, 2017’de de R.Y. tarafından cinsel istismara uğradığı ve şikayette bulunduğu, aile baskısı sebebiyle şikayetini geri çektiği öğrenildi.

R.Y.’nin, Kocaeli 3 Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.

“Kendi öz çocuklarımdan ayırmadım”

İHA’nın haberine göre; savunması için söz hakkı verilen sanık R.Y., suçlamaları kabul etmedi. R.Y., "N.Ş.’yi kendi öz çocuklarımdan ayırmadım. Onu öpmemin sebebi cinsel amaçla değildir. Onu çocuğum gibi seviyordum." dedi.

Suçu zincirleme şekilde işlediğine kanaat getirildi

Mahkeme heyeti, sanığın cinsel istismar suçunu zincirleme şekilde işlediği kanaatine vardı.

R.Y.’nin 26 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi.