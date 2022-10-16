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Kocaeli'de uyuşturucu faciası: Baba ve kızı öldü

Kocaeli'de uyuşturucu faciası: Baba ve kızı öldü

Darıca ilçesinde bir şahsın evinin içerisinde kullandığı uyuşturucu maddenin dumanı, hem kendisini hem de 4 yaşındaki çocuğunu hayattan kopardı.