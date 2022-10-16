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    Kocaeli'de uyuşturucu faciası: Baba ve kızı öldü

    Darıca ilçesinde bir şahsın evinin içerisinde kullandığı uyuşturucu maddenin dumanı, hem kendisini hem de 4 yaşındaki çocuğunu hayattan kopardı.
    • 16.10.2022 - 04:28
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    Kocaeli'de uyuşturucu faciası: Baba ve kızı öldü

    Kocaeli’nin Darıca ilçesi Emek Mahallesi Çimen Sokak üzerinde, 34 yaşındaki İbrahim Kansuz isimli şahıs, evine kurduğu düzenek ile uyuşturucu madde kullandı.

    Bir süre sonra bütün daireyi saran uyuşturucunun dumanından, İbrahim Kansuz’un eşi Songül Kansuz ve çiftin 4 yaşındaki çocukları Eylül Mina Kansuz etkilendi.

    Aileye ulaşamayarak eve gelen yakınları, kapıyı kimsenin açmadığını görünce endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Minik Eylül Mina'nın yerde yattığını gördüler

    Kapıyı açan polis ekipleri, dairenin içerisine girdiklerinde çiftin ve minik Eylül Mina’nın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

    Kocaeli de uyuşturucu faciası: Baba ve kızı öldü #1

    Baba ve kızı hayatını kaybetti

    Sağlık ekiplerinin yaptıkları tetkiklerin ardından baba İbrahim Kansuz ve 4 yaşındaki kızı Eylül Mina Kansuz’un hayatını kaybettiğini belirledi.

    Anne Songül Kansuz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Cenazeler otopsiye gönderildi

    Annenin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden baba ve kızın cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

    Öte yandan çiftin diğer çocuklarının ise olay sırasında başka bir akrabasının evinde olduğu öğrenildi.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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