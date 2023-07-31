Kocaeli'de uyuşturucu taciri otomobilini TEM Otoyolu'nda bıraktı Polisten kaçan sürücünün takip sırasında otomobilini TEM Otoyolu’nda terk edip kaçmasının ardından polisin araçta yaptığı aramada, çantalarda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi.

DHA

Yurt genelinde uyuşturucu tacirleriyle mücadele devam ediyor.

Yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ederken güvenlik güçleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

Operasyonun adresi bu kez de Kocaeli'nin Körfez ilçesi oldu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 AY 0319 plakalı otomobili takibe aldı.

Aracı bırakıp kaçtı

Ekipler bir süre sonra sürücüye ‘dur’ ihtarında bulundu.

Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü.

İzmit’te başlayan takip, TEM Otoyolu Körfez ilçesi geçişine kadar devam etti.

Tütünçiftlik Dinlenme Tesisi’ni yaklaşık 100 metre geçtikten sonra sürücü, yolun emniyet şeridi olmayan kısmında aracı bırakıp, bariyerlerin üzerinden atlayarak ormana kaçtı.

Çok sayıda uyuşturucu tespit edildi

Polisin otomobilde yaptığı incelemede, arka koltuk ve bagaj kısımlarında çok sayıda çantada uyuşturucu ele geçirildi.

Araç, incelenmek üzere güvenli bir noktaya çekildi.

Araçta ele geçirilen uyuşturucunun miktarı ve cinsinin, yapılacak incelemenin ardından açıklanacağı bildirildi.

Polisin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.