Kocaeli’de, uzay teknolojileri ofisine giren hırsızlar yakalandı

Darıca ilçesinde bulunan uzay teknolojileri ofisinden 50 bin liralık malzeme çaldığı tespit edilen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan özel bir şirkete ait savunma ve uzay teknolojileri firması, hırsızların hedefi oldu.

Firma sahibi Y.S. (51), iş yerinde bulunan bazı malzemelerin çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese, polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş yeri ve çevresinde çalışma gerçekleştirdi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Teknik ve fiziki takibin ardından olayı gerçekleştiren şahısların, İstanbul Maltepe'de olduğu tespit edildi. Bunun üzerine şahısların adresine giden polis ekipleri, Y.H. (33), K.C. (36) ve H.Ç. (42) isimli 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

ÇALDIKLARI MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Şahısların çaldığı yaklaşık 50 bin lira değerinde olan malzemeler de ekipler tarafından ele geçirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.