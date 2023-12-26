Kocaeli'de üzerinden ambulans geçen kadın kurtarılamadı İzmit ilçesinde hastane nakil ambulansının çarptığı 68 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının ambulansın altında kaldığı ve aynı ambulansla hastaneye götürüldüğü anlar, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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İHA

Kocaeli'deki kaza ölüm getirdi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait hasta nakil ambulansı, otoparktan çıktığı esnada Sevim Karayel'e (68) çarptı.

Üzerinden ambulans geçti

Çarpmanın şiddetiyle Karayel yere düşerken, üzerinden ambulans geçti.

Yerde hareketsiz şekilde kalan Karyel'i fark eden sürücü, ambulansı durdurdu. Sürücü panikle aşağıya inerek Karayel’in yanına gitti.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Karayel’in yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar da kaza yerine geldi. Sürücü ve vatandaşlar ağır yaralanan Karayel’i, hasta nakil ambulansından indirilen sedyeye taşıdı.

Aynı ambulansla hastaneye kaldırılan Karayel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İzmit ilçesi Orhaniye köyünde ikamet eden Sevim Karayel’in, evli ve 4 çocuğu olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)