Kocaeli'deki kaza ölüm getirdi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait hasta nakil ambulansı, otoparktan çıktığı esnada Sevim Karayel'e (68) çarptı.
Üzerinden ambulans geçti
Çarpmanın şiddetiyle Karayel yere düşerken, üzerinden ambulans geçti.
Yerde hareketsiz şekilde kalan Karyel'i fark eden sürücü, ambulansı durdurdu. Sürücü panikle aşağıya inerek Karayel’in yanına gitti.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Karayel’in yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar da kaza yerine geldi. Sürücü ve vatandaşlar ağır yaralanan Karayel’i, hasta nakil ambulansından indirilen sedyeye taşıdı.
Aynı ambulansla hastaneye kaldırılan Karayel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İzmit ilçesi Orhaniye köyünde ikamet eden Sevim Karayel’in, evli ve 4 çocuğu olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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