Kocaeli'de üzerine lift makinesi düşen usta hayatını kaybetti

Makine ustası Halit İkiz, iş yerinde çalışma yaptığı makinenin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Mahallesi Çulhane Caddesi üzerindeki iş yerinde 51 yaşındaki Halit İkiz, 20 gün önce dükkanına araç lift makinesi kurdu.

Makinenin arızalanması üzerine İkiz, bakım yapmak için dükkanına geldi.

MAKİNENİN ALTINDA KALDI

Arızayı gidermek için çalışmalar yapan İkiz, makinenin üzerine düşmesiyle altında kaldı.

Olayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Halit İkiz, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. İkiz, burada yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.