Kocaeli'de vatandaşlar taciz girişimine kayıtsız kalmadı: Öldüresiye darbedildi Sokakta yürüyen bir kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edildi. Polis ekipleri havaya ateş açarak öfkeli kalabalığı uzaklaştırdıktan sonra şüpheli gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Kocaeli'nin Körfez ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Dün akşam saat 19.00 sıralarında taciz iddiası mahalleyi karıştırdı. İsmi açıklanmayan kişi, iddiaya göre sokakta yürüyen bir kadını taciz etti. Taciz şüphelisi araca binmek istemedi Bunun üzerine durum polise haber verildi. Olay yerine polis ekipleri geldi. Polis, taciz şüphelisini ekip aracına bindirmek için harekete geçti. Bu sırada şüpheli yakınlarını arayacağını söyleyerek araca binmeyi reddetti. Çevrede toplanan vatandaşlar, taciz şüphelisinin tavırlarına sinirlenip saldırdı. Linç edildi Onlarca kişi, şüpheliye tekme ve yumruk vurarak darbetti. Bu sırada polis, havaya ateş açarak öfkeli kalabalığı uzaklaştırdı. Şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.