Kocaeli'de vincin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Çayırova ilçesindeki çelik döküm fabrikasında çalışırken vincin çarptığı işçi kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki çelik döküm fabrikasında çalışan Yıldıran Usta, kaza geçirdi.

Vincin çarptığı 2 çocuk babası Usta, kaza sonucunda ağır yaralandı.

Bölgedekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Usta, Gebze’deki bir özel hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada müdahalesi gerçekleşen Yıldıran Usta doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yıldırım Usta’nın cenazesi, bugün Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde toprağa verildi.





