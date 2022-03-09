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    Kocaeli'de vincin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

    Çayırova ilçesindeki çelik döküm fabrikasında çalışırken vincin çarptığı işçi kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
    • DHA
    • 09.03.2022 - 14:33
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    Kocaeli'de vincin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

    Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki çelik döküm fabrikasında çalışan Yıldıran Usta, kaza geçirdi.

    Vincin çarptığı 2 çocuk babası Usta, kaza sonucunda ağır yaralandı.

    Bölgedekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Usta, Gebze’deki bir özel hastaneye kaldırıldı.

    MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

    Burada müdahalesi gerçekleşen Yıldıran Usta doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Yıldırım Usta’nın cenazesi, bugün Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde toprağa verildi.

    Kocaeli de vincin altında kalan işçi yaşamını yitirdi #1

    Kocaeli de vincin altında kalan işçi yaşamını yitirdi #2


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