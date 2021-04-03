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    Kocaeli'de virajı alamayan UTV uçurumdan yuvarlandı

    Gölcük'te off-road yapan UTV aracı, virajı alamayarak 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü yaralanırken, arkadaşı hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 03.04.2021 - 23:59
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    Kocaeli'de virajı alamayan UTV uçurumdan yuvarlandı

    Saat 19.00 sıralarında Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda meydana gelen olayda, orman içerisindeki toprak yolda off- road yapan Mert Kesgin (23) yönetimindeki 41 AFF 975 plakalı UTV, sürücüsünün kontrolünden çıkmasıyla virajda yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

    1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

    Aracın yuvarlandığını gören arkadan gelen UTV içerisindeki arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dağlık alanda yaklaşık 1 saat süren yolculuğun ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye ulaştı.

    Sağlık ekipleri, araçta bulunan Ömer Faruk Kapıcıoğlu’nun (23) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen sürücü Mert Kesgin ise ambulans ile Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kocaeli de virajı alamayan UTV uçurumdan yuvarlandı #1

    100 METRE TAŞINDI

    Bölgeye gelen polis olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ömer Faruk Kapıcıoğlu’nun cenazesi bölgeden alındı. Ormanlık alanda ekipler tarafından yaklaşık 100 metre taşınarak ambulansa getirilen cenaze, otopsi yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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