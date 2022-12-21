Kocaeli'de yabancı uyruklu çocuk betonların arasına sıkıştı

Boş araziye bırakılan beton elektrik direklerinin arasına sıkışan yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, boş araziye bırakılan beton elektrik direkleri can aldı.

6 yaşındaki Yusuf Khalaf, evlerinin karşısındaki boş araziye 2 yıl önce bırakılan beton elektrik direklerinin üzerinde oynamaya başladı.

Bir süre sonra Khalaf, kayan direklerin arasına sıkışıp, yaşamını yitirdi. Yusuf'un cenazesi, morgdan alınıp, Mahmutpaşa Camisi'ne getirildi.

Toprağa verildi

Burada kılınan namazın ardından Yusuf Khalaf, Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"20-25 çocuk oyun oynuyor"

İHA'nın haberine göre, Suriyeli ailenin yaşadığı evin sahibi Şükrü Dizman, "Defalarca aradık, ilgilenen olmadı. İki yıldır orası berbattı, 3 kez aradım. Daha sonra muhtarı aradım, şikayetimi ona da ilettim. Parkta top oynayan çocuklar var. Akşam saatlerinde 20-25 çocuk oyun oynuyor. O bölge tehlike saçıyordu. Mahallenin içi, çocuk parkının yanı ve top sahasının dibi. Canımız çok yanıyor, 6 yaşındaki bir evladımız gitti." dedi.





































