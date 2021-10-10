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- Kocaeli’de yağ fabrikasında korkutan yangın
Kocaeli’de yağ fabrikasında korkutan yangın
Kandıra ilçesindeki bir yağ fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
- İHA
- 10.10.2021 - 12:42
- Güncelleme : 10.10.2021 - 12:47
Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Balcı köyünde bulunan yağ fabrikasında meydana geldi.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
EKİPLER SÖNDÜRMEYE ÇALIŞIYOR
İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.