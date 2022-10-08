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    Kocaeli'de sağanak kazayı beraberinde getirdi

    Sağanağın etkisiyle sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil, tıra çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.
    • 08.10.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 16:09
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    Kocaeli'de sağanak kazayı beraberinde getirdi

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 kara yolunda seyir halinde olan sürücü, şiddetli yağışın etkisiyle kontrolden çıktı.

    Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aynı yönde hareket halinde olan tıra çarptı.

    Meydana gelen kazada otomobil sürücüsünün yanında oturan eşi yaralandı.

    İnceleme başlatıldı

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre ekipler, yaralı kadına ambulansta ilk müdahalesini yaptı, sonrasında da hastaneye kaldırdı.

    Kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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