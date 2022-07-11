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    Kocaeli'de yan yatan aracını bırakıp kaçtı

    Kocaeli'de çöp kutusuna ve ağaca çarpan sürücünün aracı yan yattı. Sürücü olay yerinde aracını bırakıp kaçtı.
    • 11.07.2022 - 01:48
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    Kocaeli'de yan yatan aracını bırakıp kaçtı

    Kocaeli Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Şehit Mülazım Karatay Sokak’ta, kimliği tespit edilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki çöp kovasına ve ağaca çarptığı öğrenildi.

    Ekiplere haber verildi

    Çarpmanın neticesinde otomobil yan yatarak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    Kocaeli de yan yatan aracını bırakıp kaçtı #1

    Kazayı yapan sürücü olay yerinden kaçtı

    İHA'nın haberine göre olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içerisinde kimsenin olmadığı, kazayı yapan sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

    Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de yan yatan aracını bırakıp kaçtı #2

    Kocaeli de yan yatan aracını bırakıp kaçtı #3

    Kocaeli de yan yatan aracını bırakıp kaçtı #4


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