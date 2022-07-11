Kocaeli'de yan yatan aracını bırakıp kaçtı

Kocaeli'de çöp kutusuna ve ağaca çarpan sürücünün aracı yan yattı. Sürücü olay yerinde aracını bırakıp kaçtı.

Kocaeli Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi Şehit Mülazım Karatay Sokak’ta, kimliği tespit edilemeyen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki çöp kovasına ve ağaca çarptığı öğrenildi.

Ekiplere haber verildi

Çarpmanın neticesinde otomobil yan yatarak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.





Kazayı yapan sürücü olay yerinden kaçtı

İHA'nın haberine göre olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin içerisinde kimsenin olmadığı, kazayı yapan sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



