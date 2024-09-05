Kocaeli'de yangın: 3 kişi dumandan etkilendi

DHA
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Hereke Kışladüzü Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın bodrum katında öğle saatlerinde yangın çıktı.
Yangının nedeni henüz belirlenemezken, mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.
3 KİŞİ DUMANLARDAN ETKİLENDİ
Dumanların arasında kalan 3 kişiyi, itfaiye ekipleri kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlıkçılar, 3 kişiye olay yerinde müdahale etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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