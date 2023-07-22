Kocaeli'de yangın söndürme sistemi faciayı önledi Kocaeli Gebze'de toptan markette bulunan yangın söndürme sistemi muhtemel bir facianın önüne geçti.

İHA

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'nde bulunan toptan markette henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Toptan marketin içerisine giren itfaiye ekipleri marketin kendi yangın söndürme sisteminin devreye girdiğini gördü.

Duman tahliye edildi

Marketin kendi yangın söndürme sistemleri muhtemel bir faciayı önlerken itfaiye ekipleri de yoğun dumanı tahliye etmek için bölgede çalışma yürüttü.

Dumanın tahliye edilmesinin ardından ekipler normale döndü.

Olayın meydana geldiği sırada marketin kapalı olduğu ve dumandan etkilenen herhangi birinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.