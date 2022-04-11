Kocaeli'de yaralıları gören sürücü, şemsiyeyle nöbet tuttu

Trafik kazasında araçta sıkışanların kurtarıldığını gören bir sürücü, yağmur nedeniyle yaralıların başında şemsiye ile bekledi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Emekevler ışıklar mevkisinde tır ve otomobilin çarpışmasıyla trafik kazası meydana geldi.

Kazanın ardından otomobildeki sürücü ile yolcu, araçlarının içinde sıkıştı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye kurtardı

Kısa sürede olay yerine ekipler yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Şemsiye ile nöbet tuttu

Kazayı gören vatandaş ise yaralıların kurtarılması sırasında yağmurdan etkilenmemeleri için şemsiye tuttu. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelilerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



