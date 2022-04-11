Petrol
98.57
-4.10%
Euro
16.02
-0.15%
Dolar
14.69
-0.37%
Altın
928.00
0.49%
Borsa
2436
1.76%
Bitcoin
612.172
-3.53%
BTXN Coin
30.77
-2.31%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Bulutlu 7 C

    Kocaeli'de yaralıları gören sürücü, şemsiyeyle nöbet tuttu

    Trafik kazasında araçta sıkışanların kurtarıldığını gören bir sürücü, yağmur nedeniyle yaralıların başında şemsiye ile bekledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 15:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'de yaralıları gören sürücü, şemsiyeyle nöbet tuttu

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Emekevler ışıklar mevkisinde  tır ve otomobilin çarpışmasıyla trafik kazası meydana geldi.

    Kazanın ardından otomobildeki sürücü ile yolcu, araçlarının içinde sıkıştı.

    Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye kurtardı

    Kısa sürede olay yerine ekipler yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Şemsiye ile nöbet tuttu

    Kazayı gören vatandaş ise yaralıların kurtarılması sırasında yağmurdan etkilenmemeleri için şemsiye tuttu. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelilerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli de yaralıları gören sürücü, şemsiyeyle nöbet tuttu #1

    Kocaeli de yaralıları gören sürücü, şemsiyeyle nöbet tuttu #2

    Kocaeli de yaralıları gören sürücü, şemsiyeyle nöbet tuttu #3

    Kocaeli de yaralıları gören sürücü, şemsiyeyle nöbet tuttu #4


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması ile kazanmak kolay

    Ukrayna Başsavcısı Venediktova: Kiev'de bin 200'den fazla ceset bulundu
    Dünya

    Ukrayna Başsavcısı Venediktova: Kiev'de bin 200'den fazla ceset bulundu

    Beylikdüzü'nde taksici, yolcu inmeden gaza bastı
    3. Sayfa

    Beylikdüzü'nde taksici, yolcu inmeden gaza bastı

    Görüş Bildir