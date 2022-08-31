Kocaeli'de yasağa rağmen denize giren 3 kişiden 1'i boğuldu

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Babalı sahilinde yasak olmasına rağmen denize giren 3 kişiden 1'i boğulurken, 1 kişinin ise hayati tehlikesi devam ediyor..

Saat 14.45 sıralarında Kandıra'nın Babalı sahilinde meydana gelen olayda, Kandıra Kaymakamlığı'nca bugün denize girmek sabah saatlerinde yasaklanmıştı.

Yasağı dinlemeyen 3 kişi denize girdi

Yasağa aldırış etmeyen M.A. (44), F.T. (21) ve E.T. (23) denize girdiler. Kısa bir süre sonra denizde çırpınırken görülen 3 kişi çevredekilerin ve cankurtaranların yardımıyla denizden çıkarıldı.

Denizden çıkarılıp hastaneye sevk edildiler

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar tarafından suni teneffüs yapıldıktan sonra 3 vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi.

M.A. ve E.T. Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken F.T. SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin ise hayati tehlikesi devam ediyor

İHA'nın haberine göre, M.A. isimli vatandaş kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken F.T.'nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.