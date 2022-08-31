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    Kocaeli'de yasağa rağmen denize giren 3 kişiden 1'i boğuldu

    Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Babalı sahilinde yasak olmasına rağmen denize giren 3 kişiden 1'i boğulurken, 1 kişinin ise hayati tehlikesi devam ediyor..
    • 31.08.2022 - 19:05
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    Kocaeli'de yasağa rağmen denize giren 3 kişiden 1'i boğuldu

    Saat 14.45 sıralarında Kandıra'nın Babalı sahilinde meydana gelen olayda, Kandıra Kaymakamlığı'nca bugün denize girmek sabah saatlerinde yasaklanmıştı.

    Yasağı dinlemeyen 3 kişi denize girdi

    Yasağa aldırış etmeyen M.A. (44), F.T. (21) ve E.T. (23) denize girdiler. Kısa bir süre sonra denizde çırpınırken görülen 3 kişi çevredekilerin ve cankurtaranların yardımıyla denizden çıkarıldı.

    Denizden çıkarılıp hastaneye sevk edildiler

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar tarafından suni teneffüs yapıldıktan sonra 3 vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi.

    M.A. ve E.T. Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken F.T. SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kocaeli de yasağa rağmen denize giren 3 kişiden 1 i boğuldu #1

    1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin ise hayati tehlikesi devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, M.A. isimli vatandaş kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken F.T.'nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

    Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.

    Kocaeli de yasağa rağmen denize giren 3 kişiden 1 i boğuldu #2

    Kocaeli de yasağa rağmen denize giren 3 kişiden 1 i boğuldu #3

    Kocaeli de yasağa rağmen denize giren 3 kişiden 1 i boğuldu #4


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