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    Kocaeli'de yaşlı adamı öldürdüğünden şüphelenilen 6 kişi yakalandı

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşadığı evinde 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal'ın öldürülmesiyle ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 25.04.2021 - 05:38
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    Kocaeli'de yaşlı adamı öldürdüğünden şüphelenilen 6 kişi yakalandı

    Cinayetin ardından soruşturma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro amirliği ekipleri, 6 şüpheli yakaladı.

    Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

    OLAYIN GEÇMİŞİ

    Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak'ta 16 Nisan'da, yalnız yaşayan babası Halil İbrahim Topal'ın evine giden Şaban Topal, babasını elleri bantlı ve kanlar içinde bulmuştu.

    Kocaeli de yaşlı adamı öldürdüğünden şüphelenilen 6 kişi yakalandı #1

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Topal'ın öldüğünü belirlemişti.

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, cinayet zanlısı veya zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı.

    Kocaeli de yaşlı adamı öldürdüğünden şüphelenilen 6 kişi yakalandı #2

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