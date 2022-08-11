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- Kocaeli'de yaşlı adamın kafasında bardak parçaladı
Kocaeli'de yaşlı adamın kafasında bardak parçaladı
- 11.08.2022 - 12:17
- Güncelleme : 11.08.2022 - 12:28
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki komşular arasında nabızlar yükseldi.
Hacıhalil Mahallesi'nde bulunan apartmandaki A.A isimli yaşlı adam ile evine gelen komşusu tartışmaya başladı.
Yaşlı adamın kafasında bardak parçaladı
Giderek alevlenen tartışmanın büyümesi sonucunda komşu, eline geçirdiği bardağı yaşlı adamın kafasına indirdi.
Yaşlı adam acı içinde kıvranırken komşusu ise evden çıktı.
Kavgayı duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekipleri, başında açılma olan yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırgan komşu gözaltında
İHA'nın aktarımına göre, yaşlı adamı yaralayan komşusu ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.