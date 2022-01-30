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    Kocaeli'de yaşlı kadın ile oğlunun üzerine kar kütlesi düştü

    Kandıra ilçesinde oğlu ile markete giden yaşlı kadının üzerine otomobilden indiği sırada çatıdan kayan kar kütlesi düştü. Kendini otomobilin içine zar zor atan yaşlı kadın omuzundan hafif yaralandı.
    • İHA
    • 30.01.2022 - 01:39
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    Kocaeli'de yaşlı kadın ile oğlunun üzerine kar kütlesi düştü

    Geçtiğimiz perşembe günü Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde annesi ile markete giden Hasan Koçyiğit, otomobilini marketin önüne park etti.

    ÇATIDAN ÜZERLERİNE KAR KÜTLESİ DÜŞTÜ

    Arabadan inerek ilerleyen Hasan Koçyiğit, annesinin arabadan inmesi beklediği sırada çatıdan kar kütlesi düştü.

    Kocaeli'de yaşlı kadın ile oğlunun üzerine kar kütlesi düştü - VİDEO

    YAŞLI KADIN KENDİNİ OTOMOBİLİN İÇİNE ATTI

    Kar kütlesinin üstüne düşmesi ile kendini tekrardan otomobilin içine atan yaşlı kadın, omuzundan hafif bir şekilde yaralandı.

    Otomobilin tavanı kar kütlesi sebebiyle çökerken, camı ise kırıldı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kocaeli de yaşlı kadın ile oğlunun üzerine kar kütlesi düştü #1

    Kocaeli de yaşlı kadın ile oğlunun üzerine kar kütlesi düştü #2


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