İHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde anne ve oğlu yaya geçidinden geçmek istedi.
Bu sırada Beylikbağı Mahallesi Yaşardoğu Caddesi üzerinde A.Ş idaresindeki 41 J 4326 plakalı özel halk otobüsü, yaya geçidinden geçmekte olan, K.K ve oğluna çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle anne ve oğlu otobüsün altında kaldı.
Anne ve oğlu aracın altından çıkarıldı
Çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde, otobüs durdurulurken, anne ve oğlu bulundukları yerden çıkarıldı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesiyle adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan anne ve oğlu ardından ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.
O anlar kaydedildi
Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.