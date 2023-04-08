Kocaeli'de yaya geçidinden geçen anne ve oğlunu otobüs çarptı Yaya geçidinden geçmekte olan anne ve oğluna özel halk otobüsü çarpmasıyla otobüsün altında kalan anne ve oğlu yaralanırken, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA Kocaeli'nin Gebze ilçesinde anne ve oğlu yaya geçidinden geçmek istedi. Bu sırada Beylikbağı Mahallesi Yaşardoğu Caddesi üzerinde A.Ş idaresindeki 41 J 4326 plakalı özel halk otobüsü, yaya geçidinden geçmekte olan, K.K ve oğluna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne ve oğlu otobüsün altında kaldı. Anne ve oğlu aracın altından çıkarıldı Çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde, otobüs durdurulurken, anne ve oğlu bulundukları yerden çıkarıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesiyle adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan anne ve oğlu ardından ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. O anlar kaydedildi Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.