DHA

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke Mahallesi’nden 13.00 sularında silah sesleri geldi.

Hakan M., otomobilinde ağabeyi Abdullah M. ile oturuyordu.

TABANCA ATEŞ ALDI

Hakan M., yeni aldığı tabancayı ağabeyine gösterdiği sırada ateş aldı.

Tabancadan çıkan mermi Abdullah M’nin kalçasına isabet etti.

AĞABEYİNİ HASTANEYE YETİŞTİRDİ

Hakan M., durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verip, otomobili hastaneye doğru sürdü.

Yolda ambulansa alınan Abdullah M., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KARDEŞ GÖZALTINDA

Tabancası ateşlenen Hakan M., gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)