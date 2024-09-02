DHA
Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke Mahallesi’nden 13.00 sularında silah sesleri geldi.
Hakan M., otomobilinde ağabeyi Abdullah M. ile oturuyordu.
TABANCA ATEŞ ALDI
Hakan M., yeni aldığı tabancayı ağabeyine gösterdiği sırada tabanca ateş aldı.
Tabancadan çıkan mermi Abdullah M’nin kalçasına isabet etti.
AĞABEYİNİ HASTANEYE YETİŞTİRDİ
Hakan M., durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verip, otomobili hastaneye doğru sürdü.
Yolda ambulansa alınan Abdullah M., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KARDEŞ GÖZALTINDA
Tabancası ateşlenen Hakan M., gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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