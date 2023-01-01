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    Kocaeli'de yeni yıl kutlamalarında kavga: 3 gözaltı

    Kentte yeni yıla girdikten saatler sonra alkollü gruplar arasında yaşanan kavgada 3 şüpheli gözaltına alınırken onlarca vatandaş yaralandı.
    • 01.01.2023 - 10:17
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    Kocaeli'de yeni yıl kutlamalarında kavga: 3 gözaltı

    Coşkuyla kutlanan yeni yıl eğlencelerinde hareketli dakikalar yaşandı.

    Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Barlar Sokağı olarak adlandırılan bölgede 2023’ün ilk saatlerinde kavga yaşandı.

    Yeni yıl kutlamalarının ardından alkol alan bazı şahıslar için sağlık ekipleri bölgeye gelerek müdahalede bulundu.

    Ekipler güçlükle ayırdı

    Mekan çıkışlarında gruplar arasında çıkan kavgalara da polis ve bekçi ekipleri güçlükle müdahale etti.

    Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgalar ve arbede anları kameralara yansıdı.

    3 kişi gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, çıkan kavgalar neticesinde 3 kişi gözaltına alındı.

    Kocaeli de yeni yıl kutlamalarında kavga: 3 gözaltı #1

    Kocaeli de yeni yıl kutlamalarında kavga: 3 gözaltı #2

    Kocaeli de yeni yıl kutlamalarında kavga: 3 gözaltı #3

    Kocaeli de yeni yıl kutlamalarında kavga: 3 gözaltı #4


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