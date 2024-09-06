Kocaeli'de yaşanan trafik kazası gergin anlara sahne oldu.
İzmit'in Kandıra sapağında ilerleyen hafif ticari araç ile özel halk otobüsü çarpıştı.
OLAY YERİNDE TARTIŞMA ÇIKTI
Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri ve gazeteci arasında tartışma çıktı.
VATANDAŞLARI PROVOKE ETMEYE ÇALIŞTI
Polisler, yaralıya müdahale etmek yerine kazayı haberleştirmek isteyen basın mensubuna, kurum kartını göstermesine rağmen “Çekemezsin” diyerek keyfi uygulamada bulundu.
Yerdeki yaralıyı tedavi etmek yerine basın mensubunun görevine engel olan sağlık görevlisi, vatandaşları da provoke etmeye çalıştı.
İŞİNİ YAPMASINA ENGEL OLDULAR
Sağlıkçının tepkisi üzerine, olay yerinde kazayla alakası olamayan vatandaşları çıkarmayan trafik polisleri, "Trafiğe engel oluyorsun" diyerek basın mensubu ile uğraştı.
Polis ekiplerinin kaza sonrasında güvenlik önlemi almaması da dikkat çekti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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