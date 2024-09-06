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Kocaeli'de yerdeki yaralıyı bırakıp, basın mensubuyla tartıştılar

Kocaeli'de yerdeki yaralıyı bırakıp, basın mensubuyla tartıştılar İzmit'te özel halk otobüsü ve hafif ticari aracın çarpışması sonucunda yaralanan kişi için olay yerine sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Kaza yerinde polis ve sağlık ekibi, yaralıya müdahale etmeyi bırakıp kayıt alan basın mensubuna engel oldu.