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- Kocaeli’de yolda tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı
Kocaeli’de yolda tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı
- İHA
- 14.05.2021 - 09:31
Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Umut Sokak üzerinde karşılaşan Samet T. ve kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında tartışma çıktı.
Sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
İsmi belirlenemeyen şahıs, kavga sırasında yanında getirdiği silahı çıkararak Samet T.’ye 4 el ateş etti.
BACAĞINA İSABET ETTİ
Kurşunlardan biri Samet T.’nin bacağına isabet etti.
Silahını ateşleyen şahıs olay yerinden kaçarken, Samet T. kanlar içinde yere yığıldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Samet T., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli’de yolda tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı VİDEO