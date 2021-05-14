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    Kocaeli’de yolda tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

    Yol üzerinde karşılaşan taraflar arasında çıkan kavgada, taraflardan biri yanında getirdiği silahı ateşledi. Kavga ettiği şahsa 4 el ateş eden saldırgan, olay yerinden kaçtı.
    • İHA
    • 14.05.2021 - 09:31
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    Kocaeli’de yolda tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

    Kocaeli’nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Umut Sokak üzerinde karşılaşan Samet T. ve kimliği belirlenemeyen bir şahıs arasında tartışma çıktı.

    Sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

    İsmi belirlenemeyen şahıs, kavga sırasında yanında getirdiği silahı çıkararak Samet T.’ye 4 el ateş etti.

    BACAĞINA İSABET ETTİ

    Kurşunlardan biri Samet T.’nin bacağına isabet etti.

    Silahını ateşleyen şahıs olay yerinden kaçarken, Samet T. kanlar içinde yere yığıldı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Samet T., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Kocaeli’de yolda tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı #1

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Yaralı şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

    Kocaeli’de yolda tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı VİDEO

    Kocaeli’de yolda tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı #2

    Kocaeli’de yolda tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı #3

    Kocaeli’de yolda tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı #4

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