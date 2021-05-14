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Kocaeli’de yolda tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

Kocaeli’de yolda tartıştığı kişiye kurşun yağdırdı

Yol üzerinde karşılaşan taraflar arasında çıkan kavgada, taraflardan biri yanında getirdiği silahı ateşledi. Kavga ettiği şahsa 4 el ateş eden saldırgan, olay yerinden kaçtı.