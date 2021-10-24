Kocaeli'de yolda yürürken kapkaça uğradı

Sokakta tek başına yürüyen kadını takip eden şüphelinin çantayı gasp etme anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Uzunçiftlik Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen bir şüpheli boş sokakta tek başına yürüyen kadını takip etmeye başladı.

Şüpheli, dakikalarca süren takibin ardından kadının çantasını kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Bir anda neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın dengesini kaybederek yere düşerken, şüpheli ise koşarak kayıplara karıştı.

GASBEDİP KAÇTI

Yaşanan kapkaç anı da saniye saniye kameralara yansıdı.

Görüntülerde, şüphelinin kadını gizlice takip ettiği, daha sonra birden koşarak çantasını aldığı, ardından da olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.









