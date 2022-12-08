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    Kocaeli'de yolun karşısına geçen şahıs 2 aracın çarpmasıyla can verdi

    Derince ilçesindeki otoyolda karşıdan karşıya geçmek isteyen şahıs, bir aracın çarpmasıyla savruldu. Kısa süre sonra diğer aracın da çarptığı şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.
    • 08.12.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 10:12
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    Kocaeli'de yolun karşısına geçen şahıs 2 aracın çarpmasıyla can verdi

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir kişi üst geçidin altından, yaya geçidi olmayan yerde karşıdan karşıya geçmeye çalıştı.

    Şahıs, yaya olarak orta şeride geçtiği esnada 41 ALV 992 plakalı bir aracın çarpmasıyla sol şeride savruldu. Olay yerinden uzaklaşan aracın plakası ise yola düştü.

    2 araç üst üste çarptı

    Sol şeride savrulan yayaya, bu kez S.B. idaresindeki 41 AAH 587 plakalı Toyota marka otomobil çarptı.

    Kazayı fark eden sürücü S.B., aracını durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kocaeli de yolun karşısına geçen şahıs 2 aracın çarpmasıyla can verdi #1

    Olay yerinde can verdi

    Sağlık ekipleri tarafından yayanın hayatını kaybettiği tespit edildi.

    Hayatını kaybeden şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

    Cansız beden morga kaldırılırken, sürücü S.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kocaeli de yolun karşısına geçen şahıs 2 aracın çarpmasıyla can verdi #2

    Kocaeli de yolun karşısına geçen şahıs 2 aracın çarpmasıyla can verdi #3


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