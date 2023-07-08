Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

İHA
Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen G.K isimli kadına M.A idaresindeki otomobil çarptı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi yaralanan kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sedye ile ambulansa alarak tedavisinin devamı için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Sürücü gözaltına alındı
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.