Kocaeli'de yorgun mermi iddiasını polis çürüttü: 2 gözaltı Körfez ilçesinde yorgun meri ile vurulduğu iddia edilen genç kızın ailesi, sorguda kızın tabanca ile kaza sonucu vurulduğunu itiraf etti.

DHA

Bugün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Asma Sokak üzerinde 112 Acil Çağrı Merkezine bir genç kızın tabancayla yaralandığı ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, ellerinden yaralandığı anlaşılan S.K.’yı (17) olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

"YORGUN MERMİ" DEDİLER, SORGUDA KAZA OLDUĞUNU İTİRAF ETTİLER

Olayı soruşturan polis ekipleri, aile üyelerinin S.K.’nın balkonda çamaşır asarken yorgun mermi ile vurulduğu yönündeki ifadelerinin çelişkili olduğunu fark ederek inandırıcı bulmadı.

Çapraz sorguya alınan aile üyeleri, iddiaya göre evde yaşanan kaza sonucu S.K.’nın vurulduğunu itiraf ederek, olayda kullanılan tabancanın yerini itiraf etti. Evde yapılan aramada tabanca ve 1 adet mermi çekirdeği ele geçirildi. S.K.’nın annesi ile kardeşi şüpheli olarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)