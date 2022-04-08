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Kocaeli'de yunus balığı karaya vurdu
Darıca ilçesinde bulunan Balyanoz Koyu'nda, güvenlik görevlileri yunusun karaya vurduğunu gördü. Yunus ölümleri son dönemde artarken, incelenmek adına barınağa gönderildi.
- İHA
- 08.04.2022 - 16:38
- Güncelleme : 08.04.2022 - 17:16
Karaya vuran ölü yunus balıkları, her geçen gün sayısını artırmaya devam ediyor.
Son vakası ise Kocaeli'nin Darıca ilçesi, Balyanoz Koyu'nda görüldü.
Ölü yunusu güvenlik görevlileri buldu
Alınan bilgilere göre, kıyıya vuran ölü yunus balığını, sahilde görev yapan Darıca Belediyesi güvenlik görevlileri fark etti.
İncelenmek üzere barınağa gönderildi
Güvenlik görevlilerinin ihbarıyla gelen Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı ekibi, ölü yunusu incelemek üzere barınağa götürdü.