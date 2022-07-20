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    Kocaeli'de yurtta cinsel istismar davasında tahliye kararı çıktı

    Yetiştirme yurdunda kalan 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 17 yaşındaki A.T., tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.
    • 20.07.2022 - 11:48
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    Kocaeli'de yurtta cinsel istismar davasında tahliye kararı çıktı

    Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan bir yetiştirme yurdunda kalan 17 yaşındaki A.T.'nin, aynı yurtta kalan 12-14 yaşları arasındaki 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

    2021 yılında Gölcük ilçesinde bulunan bir yetiştirme yurdunda kalan 17 yaşındaki A.T.'nin aynı yurtta kalan 12-14 yaşları arasındaki 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

    2021 yılındaki olayın ortaya çıkmasıyla gözaltına alınan A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Çocuklar yaşadıklarını anlattı

    İstismara maruz kaldıkları ileri sürülen 5 çocuğun ise ifadelerinde A.T.'nin kendilerine cinsel ilişki teklif ettiğini, özel bölgelerine dokunduğunu ve öptüğünü söyledikleri öğrenildi.

    Kocaeli de yurtta cinsel istismar davasında tahliye kararı çıktı #1

    Hakkında "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan dava açılan sanık A.T.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık ve avukatı katıldı.

    "Mağdurların verdiği ifadeler hem çelişkili hem de yalandır"

    Savunması için söz hakkı verilen A.T., suçlamaları kabul etmeyerek, "Baştan beri doğru ve tutarlı ifadeler veriyorum. Mağdurların verdiği ifadeler hem çelişkili hem de yalandır. Tutuklu olduğum için eğitim hayatım yarım kalmıştır. Akıl sağlığım yerindedir, bununla alakalı herhangi bir tedavi de görmedim. Tahliye ve beraatımı istiyorum." dedi.

    Şahıs tahliye edildi

    İHA'nın haberine göre; mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

    Kocaeli de yurtta cinsel istismar davasında tahliye kararı çıktı #2


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