Bir tankerin viyadükte kayarak makaslaması nedeniyle meydana gelen kazada, 11 araç birbirine girdi. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan bir tanker, Çınarlıdere viyadüğünde kayarak makaslayınca zincirleme kaza meydana geldi.

İstanbul istikameti Kuruçeşme'de meydana gelen kazaya aralarında yolcu otobüsü, tır ve otomobilin de bulunduğu 11 araç karıştı.

İHA’nın haberine göre; kaza neticesinde 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüsteki 20 yolcu, ön camdan çıkarıldı

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Otobüsten çıkamayan 20 yolcu, itfaiye ekipleri tarafından aracın ön camından kurtarıldı.

Kocaeli'de zincirleme kaza: 11 araç birbirine girdi ViDEO

Otobüs şoförünün durumu ağır

Yolcu otobüsün şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul istikameti trafiğe kapandı

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Yolda uzun kuyruklar oluştu. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.