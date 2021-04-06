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    Kocaeli'de zincirleme kaza: 6 yaralı

    7 aracın karıştığı kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 06.04.2021 - 09:36
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 10:09
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    Kocaeli'de zincirleme kaza: 6 yaralı

    D-100 karayolu İstanbul istikameti Hereke Mahallesi mevkisinde, hafif ticari araç ile 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    6 YARALI

    Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

    Kocaeli'de zincirleme kaza: 6 yaralı VİDEO

    Kocaeli de zincirleme kaza: 6 yaralı #1

    Kocaeli de zincirleme kaza: 6 yaralı #2

    Kocaeli de zincirleme kaza: 6 yaralı #3

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