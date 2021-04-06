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Kocaeli'de zincirleme kaza: 6 yaralı
7 aracın karıştığı kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
- AA
- 06.04.2021 - 09:36
- Güncelleme : 06.04.2021 - 10:09
D-100 karayolu İstanbul istikameti Hereke Mahallesi mevkisinde, hafif ticari araç ile 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
6 YARALI
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yolda, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kocaeli'de zincirleme kaza: 6 yaralı VİDEO