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- Kocaeli'deki 55 yıllık evli çift, 6 saat arayla öldü
Kocaeli'deki 55 yıllık evli çift, 6 saat arayla öldü
Körfez ilçesinde yaşayan ve rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı hastanede can veren Hiddet Gedik'in ölümüne üzülen eşi Rukiye Gedik, eşinden 6 saat sonra hayatını kaybetti.
- 18.11.2022 - 12:32
- Güncelleme : 18.11.2022 - 12:44
Kocaeli'nin Körfez ilçesinede yaşayan 92 yaşındaki Hiddet Gedik, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 12 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Gedik, dün saat 12.00 sıralarında hayatını kaybetti.
Eşinin vefatına üzülüp hastaneye kaldırıldı
55 yıllık eşi 79 yaşındaki Rukiye Gedik de ölüm haberinin ardından üzülüp, rahatsızlanınca aynı hastaneye götürüldü.
Eşinden 6 saat sonra hayatını kaybetti
Rukiye Gedik de eşinin ölümünden 6 saat sonra, saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi.
Gedik çiftinin, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yan yana toprağa verileceği öğrenildi.