Petrol
89.75
-0.03%
Euro
19.3254
0.14%
Dolar
18.6184
0.13%
Altın
1.056
0.30%
Borsa
4532
0.54%
Bitcoin
318.781
1.24%
BTXN Coin
6.55
-2.67%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    Kocaeli'deki 55 yıllık evli çift, 6 saat arayla öldü

    Körfez ilçesinde yaşayan ve rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı hastanede can veren Hiddet Gedik'in ölümüne üzülen eşi Rukiye Gedik, eşinden 6 saat sonra hayatını kaybetti.
    • 18.11.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 12:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'deki 55 yıllık evli çift, 6 saat arayla öldü

    Kocaeli'nin Körfez ilçesinede yaşayan 92 yaşındaki Hiddet Gedik, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

    Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 12 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Gedik, dün saat 12.00 sıralarında hayatını kaybetti.

    Eşinin vefatına üzülüp hastaneye kaldırıldı

    55 yıllık eşi 79 yaşındaki Rukiye Gedik de ölüm haberinin ardından üzülüp, rahatsızlanınca aynı hastaneye götürüldü.

    Eşinden 6 saat sonra hayatını kaybetti

    Rukiye Gedik de eşinin ölümünden 6 saat sonra, saat 18.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

    Gedik çiftinin, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yan yana toprağa verileceği öğrenildi.

    Kocaeli deki 55 yıllık evli çift, 6 saat arayla öldü #1


    Resmi Gazete 17 Kasım Perşembe 2022 Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 17 Kasım Perşembe 2022 Resmi Gazete bugünün kararları

    İzmir'de pitbull cinayetine 6 yıla kadar hapis istemi
    3. Sayfa

    İzmir'de pitbull cinayetine 6 yıla kadar hapis istemi

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Görüş Bildir