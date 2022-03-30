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    Kocaeli'deki adamın yaşadığı konteynerde yangın çıktı

    Bir çiftlikteki konteynerde çıkan yangında elleri ve ayakları yanan vatandaş sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Yangın ise itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
    • İHA
    • 30.03.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 30.03.2022 - 11:26
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    Kocaeli'deki adamın yaşadığı konteynerde yangın çıktı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'ndeki bir çiftlikte bulunan  M.U.'nun yaşadığı konteynerde, bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

    Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

    ELLERİ VE AYAKLARI YANDI

    Yangın sebebiyle elleri ve ayakları yanan M.U. ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    YANGININ SOBADAN ÇIKTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

    Yangında konteynerde beslenen 2 kedi de telef oldu. Yangının sobadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Kocaeli'deki adamın yaşadığı konteynerde yangın çıktı VİDEO

    Kocaeli deki adamın yaşadığı konteynerde yangın çıktı #1

    Kocaeli deki adamın yaşadığı konteynerde yangın çıktı #2

    Kocaeli deki adamın yaşadığı konteynerde yangın çıktı #3


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