Kocaeli'deki akran zorbalığına Valilik kayıtsız kalmadı: Her türlü şiddete karşı sıfır tolerans

İHA

Akran zorbalığının bir örneği de geçtiğimiz aylarda Kocaeli'de yaşandı.

11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki G., bazı öğrenciler tarafından farklı zamanlarda hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kalmıştı.

Bunun üzerine içine kapanan ve ailesine yaşadığı durumu anlatmayan genç, son zamanlarda okula da gitmemeye başladı.

Oğlunun okula gittiğini zanneden anne Sedef U. ise 12 Nisan'da telefonuna gelen devamsızlık mesajı sonrasında gerçeği öğrendi.

51 gün devamsızlık da bu şekilde ortaya çıktı.

Okulda yaşananları annesine söylemek istemeyen G., daha sonra ailesinin ısrarlarına dayanamayarak uğradığı zorbalığı anlattı.

Ardından oğlunun şiddette uğradığı görüntüleri izleyen anne savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuştu.

Büyük tepki çeken olayın ardından Kocaeli Valiliğinden de açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Başiskele ilçemizde bulunan bir lisede teneffüs anında yaşandığı anlaşılan ve akranları tarafından bir öğrencimize yönelik yaşanan şiddet olayı ile ilgili haber alınır alınmaz okul idaresi tarafından gerekli incelemeye başlanmıştır. Konunun önemine binaen Valiliğimizce de müfettiş görevlendirilerek meydana gelen olayla ilgili ihmali olan ya da olduğu değerlendirilen okul yöneticileri de dahil olmak üzere inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. ‘Her türlü şiddete karşı sıfır tolerans’ anlayışıyla başlatılan soruşturma süreci hassasiyetle ve yakından takip edilmektedir.