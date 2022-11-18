Kocaeli'deki baba, kızını taciz eden zanlıyı duruşmada yumrukladı

11 yaşındaki komşu kızına taciz ettiği gerekçesiyle dava açılan 60 yaşındaki şahsın duruşması görülmesi üzerine sinirlenen baba şüpheliye yumruk attı.

Kocaeli'de 17 yaşındaki R.G. isimli genç kız, 11 yaşındayken alt komşusu tarafından tacize uğradığını anlattı.

60 yaşındaki Z.K. tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığını iddia eden genç kız 2021 yılında şikayetçi oldu.

Kızın şikayeti üzerine Z.K. hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan dava açıldı.

İlk duruşma görüldü

Davanın ilk duruşması Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Duruşmaya tutuksuz sanık Z.K., müşteki R.G ile babası C.G. ve taraf avukatları katıldı.

"Hastalığım sebebiyle kendimle zor ilgileniyorum"

Savunması için söz hakkı verilen Z.K., suçlamaları kabul etmeyerek, "Beraber top oynuyorduk, aynı kapıdan girip çıkıyorduk, bisiklet ile beraber geziyorduk. Ben 10 yıldır parkinson hastasıyım. Hastalığım sebebiyle kendimle zor ilgileniyorum. 3 kızım var, bu olanlara anlam veremiyorum. Bir kere bana 'Şoförlük öğret' demişti. Arka koltukta otururken belim açılmış. Kendisi iç çamaşırımdan etkilendiğini söyledi, ben de tersledim." dedi.

"Bana dokunmaya başladı"

Sanığın savunmasının ardından R.G.'nin ifadesi dinlendi. Adli görüşme odasından duruşmaya katılan R.G., "Sanık bizim alt komşumuzdu. Çok iyi niyetli yaklaştı. 11 yaşındaydım, anlayamadım. Bir gün beni bisiklete alıp, ormanlık alana götürdü. Bana dokunmaya başladı." diyerek istismarı anlattı.

Baba zanlıya yumruk attı

Bu sırada salonda bulunan R.G.'nin babası C.G. öfkelenerek sanığa saldırdı. Salondan seslerin geldiğini duyan sanık Z.K.'nın kızı da içeri girdi ve C.G.'ye saldırdı.

Öfkeli baba ve sanığın kızı, polis ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. "Psikolojim bozuldu" ifadesine devam eden R.G., sanığın kendisine müstehcen filmler izleme teklifinde bulunduğunu ve farklı tarihlerde defalarca taciz ettiğini ileri sürdü.

"Psikolojim bozuldu"

R.G., "Bu olaydan sonra bir süre yemek yiyemedim, psikolojim bozuldu. Çorum'dayken beni telefonla aradı bunun üzerine ben de durumu ablama anlattım. O anneme, annem de babama anlattı." dedi.

"Ben film izlemeyi teklif etti diye biliyordum"

Salona alınan R.G.'nin babası C.G. ise "Şu ana kadar benim bu kadar bilgim yoktu. Olayın bu şekilde olduğunu bilmiyordum. Ben film izlemeyi teklif etti diye biliyordum. Şikayetçiyim." diye konuştu.

"Evde bana her şeyi anlattı"

Tanık olarak dinlenen R.G.'nin kuzeni B.Ç. ise "R.G. o zaman 11 yaşındaydı. Geceleri uyuyamıyordu. Bir gün markette bana olanları birden anlatmaya başladı. Ben de ona burada böyle şeylerin anlatılmayacağını, evde konuşmamızın daha doğru olacağını söyledim. Evde bana her şeyi anlattı. Ben de teyzeme anlattım." şeklinde konuştu.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, HTS kayıtlarının bir sonraki duruşmaya getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Zanlı babadan şikayetçi olacak

İHA'nın haberine göre, öte yandan sanığa duruşmada yumruk atan C.G. hakkında suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.