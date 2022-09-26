Kocaeli'deki cami avlusunda makaslı saldırı

İzmit'teki camide karşılaşan husumetli gruplar kavga etmeye başladı. Bu sırada bir kişi, hasmının sırtına makas saplarken, yaralının annesi baygınlık geçirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Eren Cami'nin avlusunda husumetli kişiler karşılaştı.

Taraflar arasında başlayan tartışma, giderek alevlendi.

Bu esnada taraflardan A.A. isimli şahıs, H.E.'yi makasla sırtından yaraladı.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yaralının annesi fenalık geçirdi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı ve olay sebebiyle baygınlık geçiren annesini ambulansa alarak hastaneye götürdü.

Öte yandan, iki grup arasında daha önce de kavga çıktığı, kavgada bir kişinin bıçaklandığı iddia edildi.