Kocaeli'deki cinayet şüphelisi yakalandı 26 yaşındaki Kaptan Kırdudu, tartıştığı kişi tarafından darbedildikten sonra bıçaklandı. Kırdudu olay yerinde can verirken, saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Kocaeli'de cinayet dehşeti yaşandı.

3 gün önce Yenikent Mahallesi İsmet Paşa Caddesi Mimar Sinan Parkında meydana gelen olayda, bir parkta Kaptan Kırdudu (26) ile bir şahıs arasında tartışma yaşandı.

Dövdü, bıçakladı, kaçtı

Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, Kırdudu darbedilip bıçaklandı, olayı gerçekleştiren şahıs ise kayıplara karıştı.

Olay yerinde can verdi

Parkta hareketsiz yatan Kırdudu'yu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Saldırgan yakalandı

Polis ekiplerinin çalışması neticesinde olayı gerçekleştiren şahıs bugün yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesi sürüyor.