Kocaeli'deki deniz kıyısında ceset bulundu

DHA
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu görenler, durumu polise bildirdi.
Bölgeye gelen deniz polisi, erkek olduğu tespit edilen kişiyi sudan çıkardı.
Öldüğü belirlendi
Ekiplerin incelemesinde sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Bestami Gökkan olduğu belirlenen ceset, savcının incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi’ne kaldırıldı.
Burada yapılan incelemelerin ardından Gökkan'ın cenazesi, bugün sabah saatlerinde ailesine teslim edilerek Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderildi.