Kocaeli'deki dernekte bir kişiyi öldüren katil içir rapor istendi

Dernek lokalinde çay içen kişiyi kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair istenilen raporun beklenilmesine karar verildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Bekirdere Mahallesi'nde bulunan bir derneğin lokalinde arkadaşıyla birlikte çay içen 42 yaşındaki Volkan Mercan, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Kadir O. tarafından göğsünden ve sırtından defalarca bıçaklandı.

19 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen saldırının ardından ağır yaralanan Mercan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tedavisi bitti, tutuklandı

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Kadir O. ise emniyetteki işlemleri sonrasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavisi tamamlanan Kadir O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Akıl sağlığı raporu beklenecek

İHA’nın haberine göre hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan Kadir O'nun, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya Kadir O. katılmazken, avukatlar ise salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, Kadir O.'nun tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.