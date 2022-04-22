Petrol
107.27
-0.98%
Euro
15.93
-0.13%
Dolar
14.73
0.15%
Altın
924.03
0.16%
Borsa
2555
-0.07%
Bitcoin
601.999
-1.68%
BTXN Coin
29.12
-0.51%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Kocaeli'deki dernekte bir kişiyi öldüren katil içir rapor istendi

    Dernek lokalinde çay içen kişiyi kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair istenilen raporun beklenilmesine karar verildi.
    • 22.04.2022 - 10:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli'deki dernekte bir kişiyi öldüren katil içir rapor istendi

    Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Bekirdere Mahallesi'nde bulunan bir derneğin lokalinde arkadaşıyla birlikte çay içen 42 yaşındaki Volkan Mercan, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Kadir O. tarafından göğsünden ve sırtından defalarca bıçaklandı.

    19 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen saldırının ardından ağır yaralanan Mercan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Tedavisi bitti, tutuklandı

    Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Kadir O. ise emniyetteki işlemleri sonrasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Hastanede tedavisi tamamlanan Kadir O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan şahıs, bir kişiyi bıçakladı VİDEO

    Akıl sağlığı raporu beklenecek

    İHA’nın haberine göre hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan Kadir O'nun, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi.

    Duruşmaya Kadir O. katılmazken, avukatlar ise salonda hazır bulundu.

    Mahkeme heyeti, Kadir O.'nun tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

    Kocaeli deki dernekte bir kişiyi öldüren katil içir rapor istendi #1

    Kocaeli deki dernekte bir kişiyi öldüren katil içir rapor istendi #2

    Kocaeli deki dernekte bir kişiyi öldüren katil içir rapor istendi #3


    İlginizi Çekebilir

    Borsada kazanç oranları zirvede!
    Borsa Robot

    Borsada kazanç oranları zirvede!

    Burcu Biricik, eşiyle fotoğraf paylaştı
    Magazin

    Burcu Biricik, eşiyle fotoğraf paylaştı

    Tesisi devir yasağı uygulanan akaryakıt istasyonu, bin 100'e ulaştı
    İç Haber

    Tesisi devir yasağı uygulanan akaryakıt istasyonu, bin 100'e ulaştı

    Görüş Bildir