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    Kocaeli'deki gemi mürettebatında pozitif vaka çıktı

    Bir kargo gemisinin 4 mürettebatında koronavirüs tespit edilince, temaslı 8 kişi de karantinaya alındı. Gemininse İtalya'ya doğru yola çıkacağı aktarıldı.
    • DHA
    • 01.09.2021 - 16:20
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    Kocaeli'deki gemi mürettebatında pozitif vaka çıktı

    Kocaeli'nin ​Körfez ilçesi Hereke Sahili açıklarında demirli Panama bandıralı, Fahriye K. isimli kargo gemisindekilere test yapıldı.

    Test sonrasında 12 kişilik mürettebatın 4'ünde koronavirüs tespit edildi.

    Bunun üzerine geminin bağlı olduğu firma personeli tahliye etti, gemi de dezenfekte edildi.

    4 POZİTİF, 8 TEMASLI KARANTİNADA

    Karaya çıkarılan 4 pozitif ve 8 temaslı personel de karantinaya alındı. Koronavirüs testi pozitif çıkan 4 kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken, 8 temaslı mürettebat evlerine gönderildi.

    GEMİ, İTALYA'YA HAREKET EDECEK

    Geminin, Körfez'deki bir limandan yük aldıktan sonra İtalya’ya doğru yola çıkacağı belirtildi.

    Kocaeli deki gemi mürettebatında pozitif vaka çıktı #1

    Kocaeli deki gemi mürettebatında pozitif vaka çıktı #2

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    Kocaeli deki gemi mürettebatında pozitif vaka çıktı #10

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