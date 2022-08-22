Yolda yürürken arkasından gelen yaşlı adamın şortuna laf söylediğini iddia eden genç kız, bir anda bağırmaya başladı. Caddede, "Adam mısın sen" seslerinin yükseldiği olay kameraya yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde nabızlar yükseldi.

Saat 14.00 sularında yaşanan olayda, yolda yürüyen genç bir kız, arkasından gelen kişinin kendisine laf attığını iddia etti.

Cadde bağırışmayla inledi

Genç kız, giydiği şorta laf attığını söylediği yaşlı adama bağırmaya başladı.

İkili arasında ses tonları yükselirken genç kız sinirden adeta deliye döndü.

"Sen adam mısın? İstediğimi giyerim"

Öfkeli genç kız, yaşlı adama "Sen adam mısın? İstediğimi de giyerim" diye bağırmaya devam etti.

O anlar kamerada

Yaşlı adam bölgeden uzaklaşırken, yaşanan anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kocaeli'deki genç kız, şortuma laf attı iddiasıyla bağırdı VİDEO















